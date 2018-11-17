Госсекретарь Минобороны Дублян уволился с воинской службы

Государственный секретарь Министерства обороны Украины генерал-полковник Александр Дублян уволился с военной службы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, торжественный ритуал проводов А.Дубляна со службы состоялся в субботу в Киеве.

"У меня сегодня особый день – завершение прохождения службы как военнослужащего Вооруженных сил Украины. За 37 лет военной службы жизнь была не простой. Я не отказывался от мест прохождения службы, от должностей, исполнял обязанности и приказы", - сказал А.Дублян во время выступления.

Он поблагодарил за доверие работать и служить во имя украинского народа.

"Я благодарю солдат, сержантов, офицеров, генералов, работников, которые проходили со мной службу. Самые сложные годы – это были последние пять лет службы. Я благодарю Вас, уважаемые коллеги за поддержку и помощь", - сказал он.