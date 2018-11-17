События

19:59 17.11.2018

Госсекретарь Минобороны Дублян уволился с воинской службы

1 мин читать
Госсекретарь Минобороны Дублян уволился с воинской службы

 Государственный секретарь Министерства обороны Украины генерал-полковник Александр Дублян  уволился с военной службы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, торжественный ритуал проводов А.Дубляна со службы состоялся в субботу в Киеве.

"У меня сегодня особый день – завершение прохождения службы как военнослужащего Вооруженных сил Украины. За 37 лет военной службы жизнь была не простой. Я не отказывался от мест прохождения службы, от должностей, исполнял обязанности и приказы", - сказал А.Дублян во время выступления.

Он поблагодарил за доверие работать и служить во имя украинского народа.

"Я благодарю солдат, сержантов, офицеров, генералов, работников, которые проходили со мной службу. Самые сложные годы – это были последние пять лет службы. Я благодарю Вас, уважаемые коллеги за поддержку и помощь", - сказал он.

 

Теги: #служба #минобороны #госсекретарь #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

В "Жулянах" из-за георгиевской ленты не пропустили гражданина РФ

В Киеве на дорогах ожидается гололедица

На пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,5 тысячи человек

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

Сенцов стал лауреатом премии им.Магнитского

В Днепре на взятке $7 тыс. США задержали подполковника налоговой милиции

В Черкассах суд выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что верит вице-президенту Пенсу на все 100%

Смертница взорвала себя в РФ возле КПП полиции

В Волынской области водитель внедорожника наехал на сотрудника Госпогранслужбы

Аргентинская подлодка затонула год назад вследствие взрыва

Около 50 человек пострадали во Франции, протестуя против роста цен на топливо

Климкин посетит Канаду для участия в Галифакском международном форуме

Пострадавшие от военных действий на Донбассе получили помощь на 15 млн евро в рамках гуманитарной миссии Папы Римского

Amnesty International Украина призывает полицию и КГГА обеспечить безопасность Марша памяти трансгендерных людей 18 ноября в столице

Напавшие на инкассаторский автомобиль в Ирпене злоумышленники забрали 1,8 млн грн

НАСА запустило ракету "Антарес", созданную при участии украинских предприятий (Видео)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА