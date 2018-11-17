События

18:31 17.11.2018

Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

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Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

В течение суток субботы, с 00.00 по 18.00, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…Во время боевых действий, сегодня, 17 ноября, ранения несовместимое с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил" - говорится в сводке пресс-центра, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети "Фейсбук" в субботу вечером.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Марьинка и Гнутово.

"У всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям наших войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра" – отметили в штабе ООС

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Теги: #оос #сводка #украина
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