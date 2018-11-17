События

18:10 17.11.2018

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

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Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал результаты работы украинско-американской Комиссии стратегического партнерств и отметил надежную основу для наращивания успеха двустороннего сотрудничества в разных сферах.

     "Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ) и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной! Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях и отрасли безопасности", - написал П. Порошенко на совей странице в соцсети Фейсбук в субботу. 

      По его словам, совместное заявление по итогам заседания открывает "широкие горизонты партнерства: от совместного противодействия российской агрессии и укрепления политики международных санкций против Кремля, поддержку интеграции в НАТО, до укрепления торговых отношений, увеличения инвестиций, усиления военного сотрудничества и противодействия российской энергетической экспансии".

      "Важным является признание прогресса Украины на пути реформ и в укреплении нашей оборонной устойчивости, равно как и подтверждение приверженности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути. Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими", - заявил П.Порошенко.

      Как сообщалось, в совместном заявлении госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Павла Климкина по итогам состоявшегося в Вашингтоне заседания двухсторонней комиссии по стратегическому партнерству отмечается, в частности, что США и Украина считают необходимым дальнейшее укрепление возможностей Киеву по противостоянию "российской агрессии".

            "Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения наращивания способностей Украины по противостоянию российской агрессии и важность минских соглашений для прекращения агрессии России", - говорится в заявлении.

Теги: #сша #порошенко #украина
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