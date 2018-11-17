События

17:52 17.11.2018

Смертница взорвала себя в РФ возле КПП полиции

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Молодая девушка подорвала себя близ КПП полиции в Грозном (РФ), полицейские и гражданские лица при этом не пострадали.

"В субботу вечером на окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", - сообщил журналистам врио министра внутренних дел МВД Чечни Апти Алаудинов.

По его словам, около 16:00 "девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного". "Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники ВОГОиП (Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений - ИФ) МВД РФ и МВД по ЧР попросили остановиться и предъявить документы", - сказал он.

"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведен предупредительный выстрел, - отметил Алаудинов. - Девушка осуществила самоподрыв".

По его словам, жертв и пострадавших нет в связи с тем, что удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.

Как рассказал Алаудинов, в настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников. Инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу" в субботу, что взорвавшая себя в Грозном смертница - не уроженка Чечни. "Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются уточнением личности террористки. Она не уроженка Чечни", - сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, террористка, по предварительным данным, была уроженкой Дагестана.

Теги: #рф #теракт
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