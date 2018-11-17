В Волынской области водитель внедорожника наехал на сотрудника Госпогранслужбы

В Волынской области водитель внедорожника проигнорировал требование пограничников остановиться и совершил на них наезд, в результате чего один сотрудник Государственной пограничной службы Украины получил травму ноги.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, накануне вечером водитель внедорожника Mitsubishi Pajero совершил на наезд на пограничников, чем создал угрозу жизни и здоровью личного состава пограничного наряда отдела "Доманово" Луцкого отряда.

"В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно – травму голени и пальцев правой ноги. После осуществления предупредительного выстрела вверх, этот автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы Ратнивського района на Волыни", - сказано в сообщении.

Чтобы остановить внедорожник пограничники применили оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться.

По данному факту была проинформирована Национальная полиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка.

В полицию направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения предусмотренного ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Идет поиск автомобиля и вероятно других лиц, причастных к этому правонарушению.

В Госпогранслужбе напомнили, что это уже второй подобный случай. Недавно контрабандисты сбили автомобилем пограничника отдела "Деловое" Мукачевского отряда (Закарпатская обл.). В настоящее время пограничник находится в коме.