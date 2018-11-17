События

15:35 17.11.2018

Климкин посетит Канаду для участия в Галифакском международном форуме

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Климкин посетит Канаду для участия в Галифакском международном форуме

Министр иностранных дел Павел Климкин 17-18 ноября посетит с рабочим визитом Канаду для участия в Галифакском международном форуме.

Как сообщает в субботу пресс-служба МИД Украины, в рамках форума запланировано участие П.Климкина в панельной дискуссии.

Также министр проведет ряд двусторонних встреч, в частности с министром национальной обороны Канады Харджитом Сайджаном, первым заместителем министра иностранных дел Канады Ианом Шугарта, членами канадского парламента, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами и конгрессменами США.

Теги: #климкин #форум
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