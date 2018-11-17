Amnesty International Украина призывает полицию и КГГА обеспечить безопасность Марша памяти трансгендерных людей 18 ноября в столице

Международная правозащитная организация Amnesty International Украина призывает Национальную полицию в г.Киеве и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) гарантировать безопасность участников Марша ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, который пройдет 18 ноября в Киеве.

"Марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится в Киеве в третий раз. Однако в этом году впервые участники и участницы столкнулись с такой волной угроз от радикальных группировок. Несмотря на то, что заявленные радикальные организации неоднократно срывали мероприятия ЛГБТ-сообщества и применяли насилие, мы надеемся, что правоохранительные органы выполнят свой долг и на самом высоком уровне защитят право граждан на мирные собрания", - сказано в заявлении Amnesty International Украина.

В организации выражают обеспокоенность ростом уровня насилия в отношении участников и отмечают, что в течение последнего года произошло более 50 нападений на ЛГБТ-активистов, антикоррупционных активистов, журналистов, цыганские семьи.

"В абсолютном большинстве случаев, нет какого либо эффективного расследования", - подчеркивают в организации.

"Amnesty International призывает Национальную полицию г.Киева и КГГА приложить все усилия, чтобы гарантировать безопасное проведение мероприятия и обеспечить право граждан на мирный протест", - сказано в сообщении.

В Киеве 18 ноября с 2016 года ежегодно происходит марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия. 20 ноября в мире отмечается Международный день памяти трансгендерных людей, то есть таких, чье самоощущение не совпадает с полом, приписанной им при рождении. В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за ненависти и предвзятости к проявлениям трансгендерности и гендерной неконформности