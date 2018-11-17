Продан заявил, что вернется в Украину после завершения своего лечения и реабилитации

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан заявил, что вернется в Украину после завершения своего лечения и периода реабилитации.

"Узнал, что мне якобы сообщено о подозрении. В САП объясняют, что дважды присылали повестки и не получили сведений о моем местонахождении. Акцентирую внимание прокуроров САП, что запланировал выезд на лечение заранее, о чем уже сообщал", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По его словам, он обратился к администрации клиники, где проходит лечение, с просьбой подготовить официальный документ о его пребывании в медицинском учреждении.

"В ближайшее время мои представители обратятся к САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ИФ) Генпрокуратуры и предоставят письмо, подписанное уполномоченным лицом заведения. Я также отправлю оригинал указанного письма почтой, безусловно, займет более длительное время", - сообщил М.Продан.

Он подчеркнул, что вернется в Украину сразу после завершения лечения и реабилитации. "О дате, времени и номере рейса (если буду возвращаться самолетом) проинформирую представителей САП. Не думаю, что возникнет необходимость длительного пребывания за границей", - добавил бывший и.о. главы ГФС.

М.Продан также отметил, что "не видел ни одного официального документа" относительно инкриминируемых ему обвинений. "Но уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - добавил М.Продан.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Следствие также проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП в пятницу вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

САП вызывала М.Продана на 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

По информации САП, М.Продана дважды вызывали в прокуратуру 8 и 15 ноября, но он не явился и не предоставил подтверждающих документов о причинах неявки.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.