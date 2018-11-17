Неизвестные ограбили инкассаторов в Киевской области, объявлен план "Перехват"

В г.Ирпень Киевской области утром в субботу неизвестные ограбили инкассаторскую машину, сообщают передают "Вартови Эспрессо".

По информации издания, разбойное нападение совершили неизвестных в масках. Злоумышленники забрали кассеты с деньгами и поехали в сторону столицы на автомобиле Mitsubishi Pajero темного цвета.

Количество украденных денег пока неизвестно.

О пострадавших не сообщается.

В Киеве и области объявлен план "Перехват" по розыску грабителей.