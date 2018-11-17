События

11:08 17.11.2018

Полиция Киева задержала женщину, укравшую деньги из сумки посетительницы магазина

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Полиция Киева задержала женщину, укравшую деньги из сумки посетительницы магазина

В Киеве в продуктовом магазине возле Южного железнодорожного вокзала 31-летняя уроженка Закарпатской области вытащила конверт с деньгами из сумки посетительницы и попыталась убежать, когда ее действия заметили.

"Четыре подружки рассматривали товар на прилавках. В этот момент одна из них вытащила конверт с деньгами из сумки 20-летней жительницы Киевской области. Девушка почувствовала неладное, резко повернулась и увидела действия злоумышленницы. Но женщина не растерялась и поспешила с похищенными гривнами к выходу из торгового зала. Однако ее догнали правоохранители", - цитирует слова начальника оперативно-поискового отдела столичной полиции Виталия Отрудько пресс-служба полиции в субботу.

Всех четырех женщин доставили в Соломенское управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Выяснилось, что это уроженки Закарпатской области, 1987, 1989, 1994, 2000 годов рождения, все – неоднократно судимые за кражи.

"31-летнюю женщину, которая забрала деньги из сумки, задержали. Других на время следствия отпустили", - сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Теги: #киев #полиция
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