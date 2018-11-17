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10:34 17.11.2018

Зубко просит глав ОСМД в Смеле проверить наличие отопления в домах

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Зубко просит глав ОСМД в Смеле проверить наличие отопления в домах

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что в ночь на субботу в г.Смела Черкасской области подключили все котельные, и просит глав объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) проверить наличие отопление в их домах.

"Город с теплогенерацией. 29 часов с момента команды на запуск. Запустили все! Даже самую большую и самую тяжелую котельную №25! Обычный запуск требует пять дней. Утром в домах должен быть обычный температурный режим. Просьба к главам ОСМД – проверить допуск теплоносителя в дома", - цитирует снова Г.Зубко пресс-служба вице-премьера в субботу.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла - жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября поручил обеспечить теплоснабжением г.Смела в течение нескольких часов.

Ранее Г.Зубко сообщал, что в Смеле в рабочем режиме работает уже 15 котельных из 20, тепло уже подано в ряд объектов социальной сферы и почти полсотни жилых домов.

Теги: #зубко #отопление #смела
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