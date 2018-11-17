В водах Канады произошла утечка нефти

250 кубометров нефти разлилось во время попыток возобновить добычу

Вблизи канадского побережья Ньюфаундленд из-за проблемы с подводным нефтепроводом произошла утечка 250 кубометров нефти в Атлантический океан, сообщает канадский Совет по вопросам оффшорной добычи.

Компания Husky Energy сообщила, что во время попыток возобновить добычу, ее плавучая установка для хранения и отгрузки нефти зафиксировала падение давления в подводном трубопроводе. Предварительные подсчеты указывают, что в окружающую среду попало около 250 кубометров нефти.

В настоящее время остается неизвестной причина разлива, а также в пресс-релизе отмечают, что во время инцидента никто не пострадал.

"Все скважины находятся в безопасности, а добыча временно приостановлена, пока Husky расследует причины пролива", - сообщили в Совете по вопросам оффшорного добычи.

Также они добавили, что условия на море не дают возможности безопасно начать "надводный процесс реагирования на разлив".