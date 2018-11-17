На пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,5 тысячи человек

На пожарах в Украине с начала текущего года погибли почти 1,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Так, за прошедшие сутки, 16 ноября, в жилом секторе произошло 108 пожаров, в результате которых погибли 9 человек. Среди них - один ребенок. Травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что тенденция роста количества пожаров в холодное время года появляется с началом отопительного периода.

Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и другие обстоятельства происшествия. Среди вероятных рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

"Глядя на неутешительную и трагическую статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неуклонно придерживаться правил пожарной безопасности", - отметили в ведомстве.

Кроме того в ГСЧС напомнили о правилах пожарной безопасности. В частности, не оставлять малолетних детей без присмотра, не позволяйте им играть спичками, следить за состоянием и исправностью электросетей, в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д. Также не рекомендуется курить в постели, избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности, позаботиться об исправности печей и обогревательных приборов.