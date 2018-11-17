События

08:02 17.11.2018

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

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За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

Как отмечается, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Свободный. Минометы калибра 82-мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино", - добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки в течение 16 ноября два боевика ранены.

"С начала этих суток враг из минометов 82-го калибра, обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120-мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил", - отметили в пресс-центре ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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