Сенцов стал лауреатом премии им.Магнитского

Украинский режиссер, политзаключенный в РФ Олег Сенцов стал лауреатом международной премии в сфере журналистских расследований и защиты прав человека в мире им. Сергея Магнитского, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, церемония награждения прошла 15 ноября в Лондоне (Великобритания).

Кроме того, лауреатами премии стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный.

Также по информации интернет-издания, посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна. Награду получила его дочь Меган.

Отмечается, что премия им.Магнитского ежегодно проходит с 2015 года.

Ранее сообщалось, что 25 октября О.Сенцов стал лауреатом премии Европарламента "За свободу мысли" им.Андрея Сахарова.