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05:38 17.11.2018

В Днепре на взятке $7 тыс. США задержали подполковника налоговой милиции

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В Днепре на взятке $7 тыс. США задержали подполковника налоговой милиции

В Днепропетровской области правоохранители совместно с сотрудниками внутренней безопасности Государственной фискальной службы задержали на взятке в размере $7 тыс. США подполковника налоговой милиции, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области требовал от гражданина $7 тыс. США неправомерной выгоды.. За указанную сумму вознаграждения последний пообещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в случае отказа (предоставления взятки – ИФ) злоумышленник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту нахождения предприятия.

Отмечается, что в пятницу, 16 ноября, правоохранители задержали подполковника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Теги: #взятка #днепр #украина #гфс
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