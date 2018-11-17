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03:46 17.11.2018

В Черкассах суд выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко

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В Черкассах суд выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко

Сосновский райсуд Черкасс 16 ноября выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Судья Сосновского суда Черкасс… изменил меру пресечения организатору убийства общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко, обосновано подозреваемому Вадиму Мельнику, которого мы разыскивали практически два года", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, суд постановил В.Мельнику, как организатору, назначить залог в 2 млн грн. Горбенку, обоснованному подозреваемому, одному из исполнителей - 800 тыс. грн.

Также он отметил, что В.Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал.

Как сообщалось, журналиста и общественного деятеля В.Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства В.Сергиенко.

Теги: #залог #украина #убийство #черкассы #журналист
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Интерфакс-Украина
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