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00:32 17.11.2018

"Укрпошта" запретила политическую рекламу в отделениях

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"Укрпошта" запретила политическую рекламу в отделениях

Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях "Укрпошты".

"Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете – вы не увидите политической рекламы – я закрыл ее как услугу. Просто чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, ощущали нормальную атмосферу", - заявил И.Смелянский в эфире "5 канала".

И.Смелянский подчеркнул, что хочет сделать из "Укрпошты" нормальную бизнес-компанию, и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.

При этом, он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.

"Разносить – пожалуйста, это наша работа", - подчеркнул он.

В то же время, по словам гендиректора "Укрпошты", он сам просматривает все полит-материалы прежде чем их начинают разносить.

Как сообщалось, "Укрпошта" за 9 мес. увеличила чистый убыток на 23,7% до 514,1 млн грн, чистый доход - на 27,6% до 4,8 млрд грн.

"Укрпошта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка по сравнению с 2016 годом, но увеличила чистый доход на 19,57% - до 5,5 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей стране, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.

Штат компании насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #реклама #украина #запрет #укрпошта
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