В МИД Финляндии решили вызвать посла РФ из-за инцидента с GPS

Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в финский МИД из-за инцидента с работой GPS, сообщают финские СМИ в пятницу со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Встреча в финском МИД пройдет в понедельник, отмечают СМИ.

Ранее в МИД Финляндии сообщали, что ведут переговоры с Россией по дипломатическим каналам относительно вопроса о сбоях в работе GPS во время учений Североатлантического альянса Trident Juncture.

В финском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают "заслуживающими доверия" предоставленные Норвегией данные о случаях сбоев в работе GPS.

Ранее на этой неделе минобороны Норвегии заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. В министерстве отметили, что "помехи (в работе GPS - ИФ) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщал, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии.

Председатель парламентской комиссии по международным делам Матти Ванханен (Matti Vanhanen) сообщил в пятницу СМИ, что "Финляндии удалось донести до России свое послание, которое гласит, что военные учения не должны угрожать безопасности гражданских лиц".

Финляндия ранее также заявляла, что нарушения в работе GPS отмечались не только на территории Норвегии, но и в Финляндии.

По данным центра авианавигации Финляндии, работа GPS была нарушена во время учений в конце октября-начале ноября в Лапландии от Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений Trident Juncture.