События

18:33 16.11.2018

СБУ задержала завербованного ФСБ РФ киллера во время подготовки к убийству херсонского активиста

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СБУ задержала завербованного ФСБ РФ киллера во время подготовки к убийству херсонского активиста

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мужчину, завербованного ФСБ России для убийства украинских общественных активистов с целью дестабилизации ситуации в стране в преддверии предстоящих президентских выборов.

"Наши контрразведчики установили, что спецслужбы страны-агрессора планировали совершить в Украине ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов. Для этой цели ФСБ завербовала переселенку с Донбасса, которая и подыскала исполнителя. В обмен на получение желаемого российского паспорта женщина предложила на роль киллера своего бывшего мужа. Тариф на убийство составлял тысячу долларов, и первой жертвой должен был стать один из руководителей областной организации политической организации Херсона. И на спецслужбы РФ ждало фиаско", - говорится в обнародованном в пятницу пресс-центром СБУ сообщении.

Благодаря спецоперации правоохранителей этому преступлению удалось помешать. Поскольку исполнитель находился под пристальным вниманием сотрудников спецслужбы, то его отследили и заменили боевые патроны на холостые, сработав на опережение, как и в ситуации с имитацией убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Украинские правоохранители продолжили контролировать дальнейшие действия киллера для подтверждения его связей с ФСБ.

"Неприятность" с первым убийством не остановила планы "компетентных органов РФ", и киллер получил в Москве новое задание на ликвидацию еще одного лидера херсонской общественной организации. Во время подготовки к этому преступлению правоохранители и задержали его в столице. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Теги: #покушение #фсб #сбу #киллер #активисты
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