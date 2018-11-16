В Харьковской области 37 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получили жилье

В 2018 году в Харьковской области планируется приобрести 33 жилых объекта для детей сирот и детей лишенных родительской опеки, сообщила начальник Службы по делам детей ХОГА Ольга Шевченко .

"В 2018 году было получено (из госбюджета - ИФ) 21,8 млн грн. Уже приобретено 26 объектов. Всего планируется приобрести 33: 7 жилых домов - для детских домов семейного типа и 26 квартир. Только за 9 месяцев этого года жилье получили 37 человек", - цитирует О.Шевченко пресс-служба ХОГА.

По ее словам, в прошлом году для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было приобретено 13 социальных квартир в Змиевском, Харьковском, Первомайском районах и 2 жилых дома для функционирования детских домов семейного типа в Красноградском и Змиевском районах области. На эти цели были потрачены 11,1 млн грн, полученные из госбюджета.