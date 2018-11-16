События

18:20 16.11.2018

В Харьковской области 37 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получили жилье

1 мин читать
В Харьковской области 37 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получили жилье

В 2018 году в Харьковской области планируется приобрести 33 жилых объекта для детей сирот и детей лишенных родительской опеки, сообщила начальник Службы по делам детей ХОГА Ольга Шевченко .

"В 2018 году было получено (из госбюджета - ИФ) 21,8 млн грн. Уже приобретено 26 объектов. Всего планируется приобрести 33: 7 жилых домов - для детских домов семейного типа и 26 квартир. Только за 9 месяцев этого года жилье получили 37 человек", - цитирует О.Шевченко пресс-служба ХОГА.

По ее словам, в прошлом году для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было приобретено 13 социальных квартир в Змиевском, Харьковском, Первомайском районах и 2 жилых дома для функционирования детских домов семейного типа в Красноградском и Змиевском районах области. На эти цели были потрачены 11,1 млн грн, полученные из госбюджета.

Теги: #жилье #дети_сироты #харьковская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пожарные локализовали масштабный пожар в Безлюдовке под Харьковом, пострадавших нет

В Купянске 17-летний водитель совершил смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

На Харьковщине поезд Кривой Рог - Москва смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах

Житель Харьковской области украл из храма 9 икон

В результате взрыва бытового газа в Харьковской области пострадал один человек - ГСЧС

Вблизи Гоптовки на Харьковщине мужчина в машине угрожает себя подорвать

Взрыв снаряда на территории частного домовладения в Харьковской области, есть жертва

Пожар на зерноскладах в Харьковской области полностью ликвидирован - ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на зерноскладах в Харьковской области

Кириленко допускает, что диверсия на артскладах может быть попыткой Кремля не допустить предоставление Томоса об автокефалии УПЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала завербованного ФСБ РФ киллера во время подготовки к убийству херсонского активиста

Снегопад на востоке США привел к гибели 8 человек, отключениям электроэнергии, отмене авиарейсов

ФСБ пыталась повлиять на визовый центр для выдачи британских виз Петрову и Боширову - СМИ

На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

Полиция квалифицировала нападение на главу ВККС как насилие по отношению к госдеятелю

Подозрительный предмет в авто, припаркованном у банка в Харькове, оказался безопасным – полиция

Глава Минюста уверен, что Рада сможет ратифицировать Римский статут МУС до середины 2019 года

Картина Дэвида Хокни продана за рекордные для ныне живущего художника $90 млн

Неизвестные облили зеленкой главу ВККС

Власти Киева планируют построить пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до арки "Дружбы народов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА