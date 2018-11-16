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18:16 16.11.2018

Снегопад на востоке США привел к гибели 8 человек, отключениям электроэнергии, отмене авиарейсов

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Снегопад на востоке США привел к гибели 8 человек, отключениям электроэнергии, отмене авиарейсов

Не менее восьми человек стали жертвами снегопадов, обрушившихся на восточные штаты США от Мэна до Миссисипи, сообщают в пятницу американские СМИ.

Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии: десятки тысяч человек остались без света. Кроме того, отменены сотни авиарейсов, в том числе в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, аэропорту Ла-Гуардия и аэропорту города Ньюарк.

В центре обильных снегопадов оказался Нью-Йорк. В городе повалено много деревьев, на дорогах скопились многокилометровые пробки. Местная полиция рекомендует жителям не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.

В ночь на пятницу на восточные районы США обрушился сильный снегопад. По данным местных метеорологических служб, в Пенсильвании и Новой Англии выпало до 30 см осадков.

Теги: #сша #жертвы #снегопад
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