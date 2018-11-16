События

16:22 16.11.2018

Подозрительный предмет в авто, припаркованном у банка в Харькове, оказался безопасным – полиция

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Подозрительный предмет в авто, припаркованном у банка в Харькове, оказался безопасным – полиция

Полицейские проверили информацию о подозрительном предмете, обнаруженном в автомобиле, припаркованном возле здания Мегабанка по ул.Алчевских в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции, охранники банка увидели в машине неизвестный деревянный прибор с проводами и вызвали полицию.

"Из банковского помещения эвакуировали около 40 сотрудников банка. Патрульная полиция перекрыла движение транспорта. В ходе проверки установлено, что данный прибор не является взрывоопасным и никакой опасности для граждан не представляет. Владелец автомобиля установлен и опрошен", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции Харькова.

Теги: #полиция #харьков
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