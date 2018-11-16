События

15:03 16.11.2018

Глава Минюста уверен, что Рада сможет ратифицировать Римский статут МУС до середины 2019 года

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Глава Минюста уверен, что Рада сможет ратифицировать Римский статут МУС до середины 2019 года

 Министр юстиции Украины Павел Петренко уверен, что украинский парламент сможет ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) до середины 2019 года, как того требует Конституция Украины.

Отвечая в пятницу на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможностях ратификации Украиной Римского статута в 2019 году с учётом политических реалий, глава Минюста сказал: "На самом деле это не является заявлением наших европейских партнёров, требованием или желанием, это является частью нашей Конституции, в которой содержится положение, что Украина ратифицирует Римский статут до середины 2019 года".

П.Петренко подчеркнул: "Убежден, что украинский парламент соблюдает Конституцию и примет соответствующие ратификационные решения".

Ранее в пятницу глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал Украину приступить к признанию юрисдикции МУС в 2019 году: "Мы призываем к быстрому прогрессу в подготовке ратификации Римского статута МУС и внесения изменений в судебную систему, которые для этого нужны... Если мы не сделаем это в 2019 году, потом будет поздно. Поэтому давайте будем очень осторожны и сделаем это в следующем году".

Х.Мингарелли напомнил, что Украина ранее уже передала в МУС документы по тем преступлениям, которые были совершены на ее территории. "Теперь ратификация станет логичным следующим шагом", - добавил дипломат.

Он пояснил необходимость в ближайшее время ратифицировать Римский статут тем, что преступления, совершаемые на территории Украины в связи войной, являются юрисдикцией МУС. Дипломат добавил, что обязательство ратифицировать статут закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно Конституции Украины в редакции от 2016 года, которую утвердили в рамках реформы правосудия, Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом. Эта норма вступает в силу 30 июня 2019 года.

Теги: #римский_статут #петренко #минюст
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