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14:27 16.11.2018

Власти Киева планируют построить пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до арки "Дружбы народов"

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Власти Киева планируют построить пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до арки "Дружбы народов"

 Новый пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк "Владимирская горка" с аркой "Дружбы народов", планируют построить и открыть до конца весны 2019 года, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на заместителя главы КГГА Александра Спасибко.

"Возведение пешеходно-велосипедного моста, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку, планируем начать сразу после завершения археологических исследований. Были выполнены проектные работы и собраны все разрешительные документы для начала проведения археологических и подготовительных работ", - цитируется в сообщении А.Спасибко.

Согласно сообщению, археологические исследования проводит Институт археологии НАН Украины.

По данным КГГА, длина моста составит примерно 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет построен из бетона, железа и стекла.

"На мосту будут устроены смотровые площадки, откуда будет открываться вид на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола. Этот мост сделает наш город еще более привлекательным для туристов", - отметил А.Спасибко.

По его словам, город намерен создать большой туристический маршрут, начинающийся от Пейзажной аллеи и завершающийся возле Киево-Печерской Лавры.

Теги: #киев #кгга #инфраструктура #мост
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