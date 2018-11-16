Мемориал памяти Героев Небесной сотни может быть открыт в 2019 году – глава УИНП

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович выразил надежду, что уже в 2019 году удастся открыть Мемориал памяти Героев Небесной сотни.

"Очевидно, что одним из важнейших направлений работы самого музея является создание мемориала, физическое создание этого музея. Мы убеждены, что те шаги, которые предприняты командой музея, приближают нас к тому, чтобы уже в следующем году мы говорили об открытии мемориала", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В свою очередь, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции достоинства Игорь Пошивайло проинформировал, что, по информации управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины, следствию необходимо минимум 16 дней для проведения следственных действий на участке, после чего строительные работы будут возобновлены.

"Сейчас речь идет только о первом этапе воплощения в жизнь результатов конкурса в номинации - создании мемориала Героев Небесной сотни на бывшей ул.Институтской... Музей, который был обозначен заказчиком, почти готов к строительным работам. На днях прошел тендер. По информации Генпрокуратуры, для завершения следствия им нужно минимум 16 дней. Думаю, мы успеем, если следствие начнется вовремя", - пояснил он.

Как сообщалось, в июле сего года заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора департамента специальных расследований Генпрокуратуры о запрете на строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской в Киеве. Она заявила, что до начала строительных работ будет проведен следственный эксперимент в "майдановском деле", но это не помешает возведению комплекса.

Генпрокуратура, в свою очередь, сообщила, что отмена этого постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается с 2013 года, но в пределах и способом, определенными законом. Постановлением запрещалось изменять обстановку на ул.Институтской на участке от Майдана Независимости до перекрестка с ул.Банковой и воздержаться от предоставления разрешений на такие работы. Запрещались изменение рельефа местности, строительство или снос любых зданий и МАФов, высадка и уничтожение зеленых насаждений, установка и демонтаж столбов, электроопор, рекламных конструкций.

В октябре начальник следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что КГГА игнорирует просьбы следствия о переносе Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, из-за чего тормозится проведение следственных экспериментов в "майдановских делах". Он также сообщил, что следствие обратилось в суд с просьбой об аресте участка в Киеве, где проводятся следственные эксперименты, до их окончания. По словам С.Горбатюка, следствию необходимо минимум 16 дней для проведения следственного эксперимента при условии, если ничего не будет мешать.