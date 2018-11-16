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13:22 16.11.2018

Боевики не открывали огонь по позициям сил ООС с начала суток - Минобороны

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Боевики не открывали огонь по позициям сил ООС с начала суток - Минобороны

 С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 11.00, в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия и вражеские обстрелы не фиксировалось", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу.

Он отметил, что украинские военнослужащие находятся в полной готовности, а также, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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