Боевики не открывали огонь по позициям сил ООС с начала суток - Минобороны

С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 11.00, в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия и вражеские обстрелы не фиксировалось", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу.

Он отметил, что украинские военнослужащие находятся в полной готовности, а также, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.