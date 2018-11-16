На взятке задержан руководитель ГАСК Херсонской области – Луценко

Руководитель инспекции государственной архитектурно-строительного контроля в Херсонской области задержан в пятницу при получении взятки, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня Генпрокуратура вместе с К СБУ на горячем задержала руководителя ГАСК Херсонской области, его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия, которые вымогали и получили 4500 долларов за согласование документации", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Выполняем обещание, данное строителям на совещании у вице-премьера Зубко: каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками государственной архитектурно-строительной инспекции будет жестко отрабатываться", - добавил генпрокурор.