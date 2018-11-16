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12:24 16.11.2018

На выходных в Украине сохранится холодная погода, ожидаются небольшие снегопады, на дорогах местами гололедица

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На выходных в Украине сохранится холодная погода, ожидаются небольшие снегопады, на дорогах местами гололедица

 В ближайшие сутки, 17 ноября, территория Украины останется в холодной воздушной массе; погоду на большей части страны будет определять гребень северного антициклона, лишь юго-восток окажется в зоне влияния атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в южной части, восточных и Днепропетровской областях пройдут небольшой снег, днем в Приазовье и в Крыму - небольшой мокрый снег, местами с дождем. На остальной территории - без осадков. На дорогах страны, кроме западных областей, местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 8° тепла; на юге страны в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,7 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая ночью – на отметке 15,6 градусов мороза в 1902 году.

В воскресенье, 18 ноября, в западных и северных областях местами небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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