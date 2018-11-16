События

12:08 16.11.2018

Полиция Тернопольской области расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ (МП)

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Полиция Тернопольской области расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ (МП)

 Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области в пятницу, материалами досудебного расследования установлено, что представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого были нарушены, обжаловал в Министерстве юстиции указанные действия госрегистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

"Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Теги: #церковь #прокуратура #полиция #почаевская_лавра
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