Бывший и.о. главы ГФС Продан вновь не явился в САП, его вызывают на 20 ноября

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан в очередной раз не прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для проведения следственных и процессуальных действий, теперь его вызывают на 20 ноября.

Как сообщается на странице САП в Фейсбуке в пятницу, М.Продана дважды вызывали в прокуратуру 8 и 15 ноября, но он не явился и не предоставил подтверждающих документов о причинах неявки.

"Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения предусмотренным уголовным процессуальным законом способом. Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники до сих пор не сообщили ни место (адрес) пребывания, ни название медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - уточнили в САП.

15 ноября прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Следствие также проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП в пятницу вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

САП вызывала М.Продана на 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.