События

10:58 16.11.2018

Украина получила реальный шанс обеспечить единство судебной практики благодаря работе нового Верховного суда – Филатов

2 мин читать
Украина получила реальный шанс обеспечить единство судебной практики благодаря работе нового Верховного суда – Филатов

Новый Верховный суд демонстрирует работу иного качества, у Украины есть возможность обеспечить единство судебной практики, отмечает заместитель главы администрации президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

Выступая в пятницу в Киеве в ходе VII Судебного форума "Судебная система: глобальная и национальная трансформация", А.Филатов отметил, что реформа судебной системы в Украине находится в активной стадии. "Есть три главных опоры, на которых должно быть построено это здание (украинского правосудия). Первая - то Верховный суд. У нас наконец-то есть единый Верховный суд, который является единой кассационной инстанцией", - подчеркнул замглавы АП.

По словам А.Филатова, Верховный суд уже демонстрирует новое качество работы, отличное от того, которое было присуще старому Верховному суду Украины.

Отмечая, что новой кассационной инстанции все еще предстоит проделать очень много работы в процессе становления, замглавы АП сказал: "У нас сейчас есть реальный шанс обеспечить единство судебной практики".

Второй опорой здания украинского правосудия, по словам А.Филатова, является конституционный и законодательный баланс независимости судей и их ответственности. Он пояснил, что при условиях, сводящих к минимуму возможность давления на судей, "нет эффекта корпоративной безнаказанности".

Третья составляющая системы правосудия, по словам замглавы АП, заключается в единстве подхода к работе суда, адвокатуры и прокуратуры.

"Качество здания правосудия, которое мы строим, зависит не только от архитектуры, но и от материала. А материал - это люди", - сказал он. В этом контексте А.Филатов обратил внимание на важность качественного подбора кадров для новых судебных инстанций, так как от этого напрямую зависит результат судебной реформы в Украине.

Теги: #реформа #верховный_суд #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Следующее заседание по делу Павла Гриба пройдет 23 ноября

Суд рассмотрит жалобы защиты на продление ареста Вышинского 11 декабря – адвокат

В Донецкой области заочно будут судить "министра информации ДНР"

Двух жителей Харьковской области осудили за организацию незаконной переправки через границу с РФ

Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

Суд арестовал фигурирующего в деле об убийстве Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука

Участвовавшие в судебных заседаниях украинцы доверяют судам вдвое больше, чем остальные - опрос USAID

Суд назначил "дело Труханова" к судебному разбирательству, заседание назначено на 14 ноября

Суд продлил содержание под стражей экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывший и.о. главы ГФС Продан вновь не явился в САП, его вызывают на 20 ноября

В Киевской горадминистрации просят киевлян не паниковать 20-22 ноября

Полиция Новой Зеландии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения

Несовершеннолетняя, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка, взята под домашний арест

Климкин поблагодарил представителей Сената США за принятие резолюции по Голодомору

Прокуратура требует разорвать заключенный без проведения тендерных торгов договор на закупку продуктов для детсадов под Харьковом

НАСА сообщило об очередном переносе старта американского "грузовика" к МКС из-за непогоды

В Винницкой области за взятку задержан глава Казатинского райсовета

Третий комитет Генассамблеи ООН призвал освободить украинских политзаключенных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА