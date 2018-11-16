Украина получила реальный шанс обеспечить единство судебной практики благодаря работе нового Верховного суда – Филатов

Новый Верховный суд демонстрирует работу иного качества, у Украины есть возможность обеспечить единство судебной практики, отмечает заместитель главы администрации президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

Выступая в пятницу в Киеве в ходе VII Судебного форума "Судебная система: глобальная и национальная трансформация", А.Филатов отметил, что реформа судебной системы в Украине находится в активной стадии. "Есть три главных опоры, на которых должно быть построено это здание (украинского правосудия). Первая - то Верховный суд. У нас наконец-то есть единый Верховный суд, который является единой кассационной инстанцией", - подчеркнул замглавы АП.

По словам А.Филатова, Верховный суд уже демонстрирует новое качество работы, отличное от того, которое было присуще старому Верховному суду Украины.

Отмечая, что новой кассационной инстанции все еще предстоит проделать очень много работы в процессе становления, замглавы АП сказал: "У нас сейчас есть реальный шанс обеспечить единство судебной практики".

Второй опорой здания украинского правосудия, по словам А.Филатова, является конституционный и законодательный баланс независимости судей и их ответственности. Он пояснил, что при условиях, сводящих к минимуму возможность давления на судей, "нет эффекта корпоративной безнаказанности".

Третья составляющая системы правосудия, по словам замглавы АП, заключается в единстве подхода к работе суда, адвокатуры и прокуратуры.

"Качество здания правосудия, которое мы строим, зависит не только от архитектуры, но и от материала. А материал - это люди", - сказал он. В этом контексте А.Филатов обратил внимание на важность качественного подбора кадров для новых судебных инстанций, так как от этого напрямую зависит результат судебной реформы в Украине.