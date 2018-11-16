События

10:39 16.11.2018

Полиция Новой Зеландии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина

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Полиция Новой Зеландии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина

 Новозеландская полиция перехватила 190 кг кокаина, это крупнейшая партия наркотиков в истории страны, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Найденные наркотики были упакованы в вещмешки и спрятаны в контейнерах с бананами, которые в августе прибыли в Окленд из панамского города Бальбоа.

Отмечается, что в австралийском городе Сидней был задержан мужчина по подозрению в причастности к контрабанде наркотических веществ.

Полиция сообщила, что проверку контейнеров провели после поступления информации о подозрительном грузе, о котором стало известно в ходе расследования деятельности одной из криминальных группировок в Австралии.

Теги: #кокаин #новая_зеландия
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