События

07:26 16.11.2018

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения

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За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное. На опорные пункты ООС у Южного и Водяного НВФ также осуществляли огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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