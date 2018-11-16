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04:40 16.11.2018

Климкин поблагодарил представителей Сената США за принятие резолюции по Голодомору

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Климкин поблагодарил представителей Сената США за принятие резолюции по Голодомору

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, поблагодарили за поддержку и принятие резолюции по Голодомору.

Как сообщает посольство Украины в США на своей странице в Фейсбук в четверг вечером, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего в направлении дальнейшего усиления давления на РФ. П.Климкин проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемых в Украине реформам.

Отмечается, что украинская сторона поблагодарила сенаторов за их многочисленные законодательные инициативы, направленные на поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Министр иностранных дел особо отметил историческое решение Сената США о принятии резолюции по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине, в которой события 1932–1933 гг. признаны геноцидом украинского народа", – сказано в сообщении.

Кроме того, П.Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличения объемов помощи Украине по линии Государственного департамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию в федеральном бюджете США 2019 года.

Теги: #сша #украина #встреча #мид
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Интерфакс-Украина
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