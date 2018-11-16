Прокуратура требует разорвать заключенный без проведения тендерных торгов договор на закупку продуктов для детсадов под Харьковом

Харьковская местная прокуратура №6 обратилась в хозяйственный суд области с исковым заявлением о признании недействительным договора на закупку продуктов для детских садов на общую сумму почти 570 тыс. грн, заключенный с нарушением законодательства.

"Договор был заключен между одним из поселковых советов Харьковского района и местным предпринимателем. В соответствии с требованиями законодательства, закупки за бюджетные средства на сумму свыше 200 тыс.грн. должны проходить только после проведения тендера и определения победителя торгов. Однако местная власть проигнорировала эти требования", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В информации указано, что нарушения были обнаружены в ходе мониторинга официального веб-портала ProZorro. Поскольку стоимость услуг по договору не проверена в соответствии с установленной процедурой, прокурор обратился в суд с иском об отмене сделки.