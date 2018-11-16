НАСА сообщило об очередном переносе старта американского "грузовика" к МКС из-за непогоды

Запуск американской ракеты-носителя "Антарес" (Antares) с грузовым космическим кораблем "Сигнус" (Cygnus) к Международной космической станции (МКС) перенесен на 17 ноября из-за сохраняющейся непогоды в районе космодрома Уоллопс, сообщило в четверг Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Это уже второй перенос запуска, который первоначально планировался на четверг, а затем на пятницу.

"Принято решение подождать еще один день для запуска после оценки сохраняющихся неблагоприятных погодных условий, в том числе из-за сильных ветров в пятницу утром, - говорится в сообщении. - Прогноз на субботу значительно улучшился, вероятность неблагоприятных погодных условий, которые могут воспрепятствовать осуществлению запуска, составляет менее пяти процентов".

В среду представители НАСА сообщили, что запланированный на 15 ноября старт из-за плотной, низкой облачности, ветра и сильного дождя перенесен на пятницу. Однако 16 ноября в районе космодрома продолжится дождь, хотя и меньшей интенсивности, а также будет сильный северо-западный ветер со скоростью 40-48 км в час и порывами до 56 км в час.

"Погодные условия выглядят вполне благоприятными для проведения пуска в субботу, - сообщило ранее в четверг НАСА. - Ветер ослабеет и в основном будет ясное небо".

В преддверии запуска к МКС американская ракета-носитель с "грузовиком" во вторник уже была установлена на стартовой площадке на космодроме Уоллопс. Специальный поезд доставил ракету из цеха горизонтальной сборки к расположенному в полутора километрах от него стартовому столу.

Космодром Уоллопс размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией "Нортроп Грумман", которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. "Сигнус" должен будет доставить на МКС около 3,4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Это будет десятый полет американского космического грузовика данного типа к МКС, начиная с 2013 года.