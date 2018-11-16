В Винницкой области за взятку задержан глава Казатинского райсовета

За вымогательство и получение взятки задержаны глава Казатинского районного совета (Винницкая обл.) и посредник, который должен был передать деньги, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"В Винницкой области в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), задержан председатель Казатинского районного совета и посредник - директор малого частного предприятия, который должен передать деньги чиновнику", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В ходе следствия правоохранители установили, что глава райсовета систематически требовал взятки у перевозчиков Казатинского района, которые осуществляют перевозки каолина из Жежелевского каолинового карьера на предприятие ООО "СОКА" в Казатине.

Отмечается, что чиновник системно препятствовал осуществлять грузовые перевозки новой автомобильной дорогой в Казатине, требуя с перевозчиков 95 тыс. грн., которые должны были быть переданы ему через посредника – директора малого предприятия.

Во время проведения обыска в помещении посредника, правоохранители нашли 45 тыс. грн, которые он должен был передать председателю Казатинского райсовета.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.