События

00:15 16.11.2018

Третий комитет Генассамблеи ООН призвал освободить украинских политзаключенных

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Третий комитет Генассамблеи ООН призвал освободить украинских политзаключенных

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" (A/C.3/72/L.48), инициированную украинской делегацией.

Согласно результатам голосования, поддержали украинскую резолюцию 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.

 В частности, в резолюции указано, что с 2014 года российские власти применяют пытки для получения ложных признательных показаний в ходе политически мотивированных процессов. Подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены, а также тех, кто был переведен или депортирован через международно-признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию. Отдельно в документе вспомнили дела украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Владимира Балуха и крымского татарина Эмир-Усейна Куку.

            Резолюция также призывает все международные организации и специализированные учреждения системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку "АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ" и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

            В документе содержится призыв к РФ создать и поддерживать безопасные условия для журналистов и сотрудников СМИ, правозащитников и адвокатов защиты; прекратить практику принуждения крымских жителей к службе в вооруженных или вспомогательных силах России; прекратить практику депортации украинских граждан из Крыма за отказ от гражданства РФ и дискриминацию в отношении жителей Крыма.

 Кроме того, комитет призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

 РФ должна принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права.

Согласно резолюции, Третий комитет Генассамблеи ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

Помимо этого, незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, а также обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.

Третий комитет Генассамблеи ООН в своей резолюции настоятельно призывает Российскую Федерацию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым, в том числе ко всем местам, где могут содержаться лица, лишенные свободы, признавая, что международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Теги: #га #резолюция #украина #политзаключенные #оон
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