В Аргентине усилят меры безопасности на G-20 после задержания анархистов, подозреваемых в атаках со взрывчаткой

В Аргентине полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к двум атакам с использованием самодельных бомб, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Одна из самодельных бомб взорвалась на кладбище в Буэнос-Айресе 14 ноября вблизи могилы убитого анархистами более века назад главы полиции. В результате атаки серьезно пострадала женщина, которую подозревают в причастности к взрыву.

В ходе еще одной атаки, дата которой не уточняется агентством, неизвестный подбросил сумку с взрывными устройствами в дом одного из судей в Буэнос-Айресе, они не сработали.

Официальные лица в Аргентине заявили, что атаки не были направлены на предстоящий саммит G-20, однако министр юстиции страны Герман Гаравано пообещал усилить охрану мероприятия.

Задержанные по подозрению в причастности к атакам, вероятно, принадлежат к движению анархистов, отмечается в сообщении.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.