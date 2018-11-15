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22:26 15.11.2018

Зубкo: В Смеле к газу подключено 15 котельных

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Зубкo: В Смеле к газу подключено 15 котельных

В г.Смела Черкасской области, где ране было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, подан газ на 15 котелен из 20, сообщает вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

"Газ подано уже 15 котельных из 20, в которых подключена соцсфера 77 домов из 152, 9 школ, 3 больницы, 8 детсадов", – написал Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

По его словам 4 котельные работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла - жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Теги: #вицепремьер #смела #украина #отопление
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Интерфакс-Украина
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