Боевики из минометов обстреляли жилые дома Южного в Донецкой области

В ночь на четверг с территории жилых кварталов Горловки боевики из минометов обстреляли жилые дома Южного Торецкого горсовета (Донецкая обл.), разрушены дома местного населения, сообщила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"Ночью 15 ноября, под интенсивный огонь, который вели оккупанты из минометов калибра 82 и 120-мм из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома Южного. Минами калибра 120-мм полностью уничтожены два дома местных жителей", – говорится в сообщении на сайте пресс-центра штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В информации отмечается, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецкое, который обеспечивает водоснабжение почти 60-ти тыс. человек.

"Из-за активных боевых действий российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, который пересекает линию разграничения", – сказано в сообщении.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права", – подытожили в украинской стороне СЦКК.