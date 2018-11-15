Зубко: В Смеле началось подключение котельных к газу

В г.Смела Черкасской области, где ране было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, подан газ на 8 котелен из 20, сообщает вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

"3 часа с момента проведения Комиссии ТЭБ ЧС при участии президента Украины Петр Порошенко. Подан газ на первые 8 котельных из 20. Теперь в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. К ним подключено 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152. Подача газа осуществляется в первую очередь на котельные, к которым подключена социальная сфера", - написал Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook.

Он поблагодарил "небезразличным специалистам, менеджерам и простым работникам", которые работают над решением сложившейся проблемы, "несмотря на время, условия и трудности в техническом подключении".

Г.Зубко уточнил, что население Смелы - 68 тысяч человек, к 20 котельным подключено 152 дома, в которых проживает 19,7 тыс. человек.

Как сообщалось, в Смелее с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла - жилые дома, больницы, детские сады и школы.