События

19:02 15.11.2018

В Киеве разоблачена банда, осуществившая нападения с поджогами на "Киевгорстрой", лидер ОПГ – гражданин РФ

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Правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, подозреваемую в совершении ряда резонансных преступлений в Киеве, в том числе в нападениях на здание ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой".

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, задержаны члены банды, которые обоснованно подозреваются в совершении минимум 8 резонансных преступлений, в том числе с использованием реактивного противотанкового оружия, а также в незаконном снабжении и сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ.

В состав группировки входили восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, с навыками обращения с оружием или с опытом военной службы.

Следствие установило, что в апреле 2018 года ОПГ совершила нападения на помещение "Киевгорстроя", а именно умышленный поджог и обстрел из реактивного противотанкового гранатомета (РПГ).

Кроме того, члены банды на протяжении июня-октября по заказу неустановленных лиц осуществили масштабные поджоги торговых павильонов на ул.Декабристов и Срибнокильской, поджог 6 автомобилей на проспекте П.Григоренко и элитного автомобиля на бульваре Леси Украинки. Участникам банды также инкриминируется участие в рейдерском захвате частного предприятия, совершенного по заказу физического лица.

Следствие также собрало доказательства причастности организатора и других членов ОПГ к незаконному перемещению из зоны проведения операции объединенных сил РПГ различных модификаций для дальнейшего сбыта. Реализация боеприпасов происходила путем обустройства "закладок" в лесопосадке на территории одной из областей (по данным СБУ – в Запорожской области). Задокументирован факт сбыта десяти РПГ-22 и РПГ-26.

Восемь участников банды, в том числе организатор, задержаны. Во время обысков изъяты автоматическое огнестрельное оружие, 5 пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковские карточки, наркотические вещества и другие вещественные доказательства.

Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 УК Украины (бандитизм), им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о том, что лидером группировки является гражданин РФ, задокументирована продажа им клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семи РПГ-22.

По данным СБУ, у организатора ОПГ обнаружены деньги, полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти 10 кг марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.

Спецслужба проинформировала, что уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 257 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #разоблачение #группировка #правоохранители
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