В ГПУ подтвердили задержание и арест снайпера, стрелявшего в активистов Майдана

В рамках расследования уголовного дела о расстрелах участников мирных акций в центре Киева зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, служивший тогда во внутренних войсках, но уволенный из правоохранительных органов в 2016 году, подтвердил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В эфире телеканала "112 Украина" он рассказал, что задержанный подозревается в совершении убийства 20 февраля 2014 года совместно с бывшими на то время беркутовцами. При этом С.Горбатюк указал, что на момент задержания этот мужчина уже не работал в правоохранительных органах (с 2016 года). Сейчас он находится в СИЗО, суд принял решение о его аресте.

Отвечая на вопрос относительно розыска других подозреваемых в расстрелах активистов, С.Горбатюк сказал, что касательно 20 февраля 2014 года в розыске находится 21 человек, подозреваемый в совершении убийств, а также 6 организаторов.

Ранее источник, приближенный к расследованию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", о том, что в рамках расследования уголовного дела о расстрелах участников Евромайдана зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, уволенный из правоохранительных органов. По словам собеседника агентства, подозреваемый был снайпером спецподразделения "Омега" и уволен из правоохранительных органов в 2015 году.

В Нацгвардии Украины заявили, что ни один из действующих снайперов НГУ не задержан по подозрению в расстрелах активистов Майдана.

"В Национальной гвардии Украины проверили информацию, опубликованную в средствах массовой информации, о задержании якобы действующего снайпера Национальной гвардии Украины, который по версии СМИ выстрелил из своей снайперской винтовки "ТS.М308", оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко", - говорится в сообщении пресс-службы НГУ на странице в Фейсбуке.

По результатам проверки в Нацгвардии сообщили, что по состоянию на 16.30 15 ноября ни один действующий снайпер, который проходит службу в Национальной гвардии Украины, не задержан правоохранительными органами.