Украина арестовала и ввела санкции на 15 судов, заходивших в крымские порты

Украина арестовала или ввела другие ограничения в отношении 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного РФ Крыма, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

"Если они (суда - ИФ) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы принимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - сказал О.Слободян в эфире "Радио Крым.Реалии".

Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что в порты аннексированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда, обслуживающие закрытые порты.

"Иностранных судов, заходящих в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы волнуются за свою репутацию - не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти", - отметил О.Слободян.

Как сообщалось, морские порты, расположенные на территории АРК (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 "О закрытии морских портов".

В начале ноября Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что в порты аннексированного Крыма с 1 по 31 октября зафиксированы заходы 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей. 19 судов были под флагом РФ, один - под флагом Сирии. В целом эти судна осуществили 45 заходов в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи, используемых для стоянки, зафиксировано пять судов, среди которых четыре - под флагами РФ, одно - под флагом Коморских островов.