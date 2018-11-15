События

17:57 15.11.2018

В Германии столкнулись два школьных автобуса, много пострадавших

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В Германии столкнулись два школьных автобуса, много пострадавших

Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии, в результате аварии серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек, сообщает Bild.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30 по местному времени.

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.

По предварительной информации, в автобусах было около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.

Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.

 

Теги: #дтп #германия
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Интерфакс-Украина
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