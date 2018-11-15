В Германии столкнулись два школьных автобуса, много пострадавших

Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии, в результате аварии серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек, сообщает Bild.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30 по местному времени.

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.

По предварительной информации, в автобусах было около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.

Schwerer #Busunfall nahe #Ammerndorf - nach Angaben der Polizei waren auch viele Schulkinder im Bus.

Die Sammelstelle für Eltern und Angehörige ist der Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 in Ammerdorf. pic.twitter.com/GvtASS7wws — BR_Franken (@BR_Franken) 15 ноября 2018 г.

Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.