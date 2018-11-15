В Харькове для ремонта теплосетей отключают от отопления несколько жилых домов, школ и детсадов

В Харькове принято решение об отключении отопление и горячей воды в ряде жилых домов и объектов социальной сферы из-за ремонтных работ по устранению дефекта на тепловых магистралях

Как сообщается на официальном сайте коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", в пятницу в Московском районе с 08:00 до 20:00 без тепла и горячей воды останутся 56 жилых домов, 3 школы, 5 детских учреждений. Это связано с выведением в ремонт участка тепломагистрали ТМ-52 по проспекту Тракторостроителей.