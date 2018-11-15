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17:00 15.11.2018

Порошенко ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле

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Порошенко ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от прокуратуры и полиции реакции на срыв начала отопительного сезона в г.Смела Черкасской области.

"Я должен защитить права граждан, я должен защитить этих людей, которые из-за преступной бездеятельности – вы слышите, господин прокурор, вы слышите, господи начальник полиции – ожидаю от вас эффективных действий! И ни в коем случае подобное поведение не должно остаться без реакции", - сказал П.Порошенко в Киеве на заседании госкомиссии по предотвращению чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в г.Смела.

Глава государства напомнил, что подготовка к зиме является ответственностью местной власти. "Я для того инициировал децентрализацию, чтобы передать львиную часть средств… уже сегодня 52% сведенного бюджета идет на местный бюджет, но и львиную часть ответственности - перед громадой", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что обязан защитить права людей. "Я хочу заявить, что крутить вентиль не является делом президента, я этим не занимался и заниматься не буду, но я, как глава государства, ни в коем случае не дам нарушать права граждан", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #реакция #смела #порошенко
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