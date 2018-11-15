Минобороны до конца года получит средства, конфискованные у окружения Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассчитывает, что Министерство обороны и силовые структуры уже в этом году получат средства, конфискованные у окружения сбежавшего президента Виктора Януковича.

"Я надеюсь, что мы еще в этом году получим дополнительный ресурс для Министерства обороны, для других силовых структур. Это как раз всем известные деньги, конфискованные у окружения Януковича, которые пока еще находились в украинской банковской системе. Я понимаю, что их не очень хочется отдавать, потому что такой ресурс поддерживает и стабильность банковской системы, это валютные средства, но мы четко ставим вопрос - мы не можем тянуть дальше и эти средства должны быть распределены именно в направлении оборонного сектора в ближайшее время", - сказал А.Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

Секретарь СНБО отметил, что эти средства не удастся использовать до конца года, но "это будут авансовые платежи, это будет серьезный задел для усиления обороноспособности нашей страны на следующий год".

В начале недели президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко вернула в государственный бюджет 44 млрд грн, которые были "украдены" В.Януковичем и его окружением.

"Генеральная прокуратура главе во с генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новые амбулатории в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он на заседании Совета регионального развития 12 ноября в Киеве.

По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.

П.Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".